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Трактор столкнулся с товарным поездом в Жетысуской области

23 Января 2023, 19:27
Трактор столкнулся с товарным поездом в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В результате столкновения трактора с товарным поездом в Жетысуской области один человек погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Канабек Каратальского района. С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших, где один из них, 41-летний мужчина, скончался. Второй травмированный, 18-летний парень, находится на медобследовании. Оба находились в салоне трактора.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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