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    00:58, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Трактор пропавшего ранее 15-го лесника нашли в зоне пожара в области Абай

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    Фото: instagram.com/abai_department_police
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Трактор пропавшего ранее 15-го лесника Сергея Архипова нашли в зоне пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ».

    «12 июня т.г. в пяти км от с. Дмитриевка в сторону ст. Ауыл Бородулихинского района, от трассы на расстоянии 1 км в степи обнаружен трактор в исправном состоянии. Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Архипова С.Н. продолжаются», - сообщили в ДП региона.

    Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Архипова, сообщить на телефон «102» или в ближайшее отделение полиции.

    Ранее сообщалось, что тракторист выехал тушить пожар в области Абай и пропал.


    Теги:
    Абайская область Происшествия Семей
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