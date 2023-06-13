Трактор пропавшего ранее 15-го лесника нашли в зоне пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Трактор пропавшего ранее 15-го лесника Сергея Архипова нашли в зоне пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ».

«12 июня т.г. в пяти км от с. Дмитриевка в сторону ст. Ауыл Бородулихинского района, от трассы на расстоянии 1 км в степи обнаружен трактор в исправном состоянии. Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Архипова С.Н. продолжаются», - сообщили в ДП региона.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Архипова, сообщить на телефон «102» или в ближайшее отделение полиции.

Ранее сообщалось, что тракторист выехал тушить пожар в области Абай и пропал.