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Трактор перевернулся в ЗКО: 2 человека получили травмы
ТАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Трактор перевернулся в Западно-Казахстанской области, пострадали 2 человека, передает МИА «Казинформ».
Происшествие случилось в Таскалинском районе.
Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения области Айнагуль Сакпосынова, скорая помощь была вызвана в 09:35.
Как выяснилось, когда трактор перевернулся, ноги мужчины, 1982 года рождения, зажало. Понадобилась помощь спасателей. После того, как они вытащили пострадавшего, ему была оказана первая медицинская помощь. Затем мужчина был доставлен в областную многопрофильную больницу.
У второго пострадавшего мужчины, 1980 года рождения, по предварительным данным, сломаны ребра. Он доставлен в Таскалинскую районную больницу.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
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