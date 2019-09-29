Трактор перевернулся в ЗКО: 2 человека получили травмы

ТАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Трактор перевернулся в Западно-Казахстанской области, пострадали 2 человека, передает МИА «Казинформ».

Происшествие случилось в Таскалинском районе.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения области Айнагуль Сакпосынова, скорая помощь была вызвана в 09:35.

Как выяснилось, когда трактор перевернулся, ноги мужчины, 1982 года рождения, зажало. Понадобилась помощь спасателей. После того, как они вытащили пострадавшего, ему была оказана первая медицинская помощь. Затем мужчина был доставлен в областную многопрофильную больницу.

У второго пострадавшего мужчины, 1980 года рождения, по предварительным данным, сломаны ребра. Он доставлен в Таскалинскую районную больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.