«Трактор» — «Барыс»: где и когда смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет завтра и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, вмещающем 7 500 зрителей. Букмекерская контора Париматч фаворитом называет казахстанский клуб: победа «Трактора» — 2.85, ничья — 3.80, победа «Барыса» — 2.28.

В этом сезоне команды уже успели провести поединок в Алматы, там «Барыс» оказался сильнее со счетом 2:0.

Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает пятую строчку Восточной конференции лиги с 12 очками в активе, «Трактор» идет на седьмой позиции с 11 баллами.