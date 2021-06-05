Трагифарс «Мертвые души» представят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6, 7, 8 июня 2021 года Музыкальный театр юного зрителя акимата города Нур-Султана представит премьеру спектакля «Мертвые души» (трагифарс на основе произведения Н.В. Гоголя). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Лауреат Государственной премии, лауреат Международной литературной премии «Алаш», известный поэт Гульнар Салыкбай перевел произведение на казахский язык. Режиссер-постановщик Ерназар Жанатилек.

Пьеса великого классика М. Булгакова «Мертвые души» - произведение, раскрывающее тягу к жизни. Кроме того, поднимая актуальные проблемы общества, они говорят о своем собственном решении. Один из них - коррупция.

В ролях: Чичиков - лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Асылхан Толепов и Аман Гумаров, Манилов - Абзал Арапов, Михаил Семенович Собакевич - Азамат Булатов, Плюшкин - Акадил Имангали, Ноздрев - Казыбек Ескара, Настасья Петровна Коробочка - Макпал Дуйсен, Илья Ильич - Шалкар Муралтай, полицеймейстер - Саламат Мукашев, секретарь Попечительского совета - Талгат Кенес, Мавра - Альфия Хайзуллиева, Мижуев - Алихан Алишер, Петрушка - Еламан Иманбаев, Селифан - Акканат Куандык.

Постановочная группа: режиссер-постановщик - Е.Жанатлек, хореограф-постановщик - Уалитбек Сиязбек, художник по костюмам - Инкар Каримова, ассистент режиссера - Еламан Иманбаев, помощник режиссера-Акканат Куандыков и артисты театра на публичной сцене.

Начало в 19:00 часов 6,7,8 июня . Длительность: 1 час 40 минут. Место проведения: Музыкальный театр юного зрителя, ул. Ж. Омарова, 47Б.