Трагический январь: основная часть уголовных дел в производстве МВД - кражи и грабежи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основную часть связанных с январскими событиями уголовных дел в производстве МВД составляют кражи и грабежи. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что расследование по установлению причин террористических актов и их организаторов, а также массовых беспорядков осуществляется межведомственными следственно-оперативными группами под руководством специальных прокуроров. В свою очередь, органы внутренних дел продолжают расследование по другим преступлениям, совершенным на фоне массовых беспорядков.
«На сегодня в производстве органов внутренних дел находятся 2 285 уголовных дел, основную часть которых составляют кражи и грабежи. Это 1 674 дела, или 73% от всего числа зарегистрированных», - озвучил данные следствия представитель МВД.
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