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Трагический январь: основная часть уголовных дел в производстве МВД - кражи и грабежи

4 Февраля 2022 21:10
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Трагический январь: основная часть уголовных дел в производстве МВД - кражи и грабежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основную часть связанных с январскими событиями уголовных дел в производстве МВД составляют кражи и грабежи. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что расследование по установлению причин террористических актов и их организаторов, а также массовых беспорядков осуществляется межведомственными следственно-оперативными группами под руководством специальных прокуроров. В свою очередь, органы внутренних дел продолжают расследование по другим преступлениям, совершенным на фоне массовых беспорядков.

«На сегодня в производстве органов внутренних дел находятся 2 285 уголовных дел, основную часть которых составляют кражи и грабежи. Это 1 674 дела, или 73% от всего числа зарегистрированных», - озвучил данные следствия представитель МВД.



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#МВД РК   #Криминал   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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