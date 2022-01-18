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Трагические события изменили акценты в нашей работе – НПО Казахстана

18 Января 2022 16:34
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Трагические события изменили акценты в нашей работе – НПО Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители неправительственных организаций обсудили направление своей работы в свете январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Давайте откровенно говорить о том, что есть. Понимать, что мы, как активная часть общества, были не готовы и не сформированы так, чтобы быть на острие событий, вести общество к лучшим, позитивным вещам (…) Нужно перестать формально взаимодействовать с органами власти, перестать потакать им, перестать замалчивать формальный бюрократический подход в работе с неправительственным сектором. Если на уровне республики мы еще как-то можем где-то критически говорить, то, скажу честно, в регионах большинство НПО молчат, когда говорит аким. Многие боятся потерять госзаказ, кто-то боится гонений и так далее. Это правда, и если мы сейчас не сломаем этот стереотип мышления у активной части гражданского общества, то в принципе мы с вами не придем ни к чему», - сказала вице-президент Гражданского альянса Карагандинской области Гульнар Курбанбаева на встрече, посвященной поручениям Президента РК от 11 января.

Она отметила необходимость проведения независимого анализа деструктивной молодежи, а также независимого рейтинга акимов и руководителей центральных госорганов.

«Просто статистика никуда не годится. Мы должны честно сказать «температуру воздуха», должна быть мощная аналитическая группа», - добавила Г.Курбанбаева.

Как считает глава общественной организации «Атамның аманаты» Мурат Молдагалиев, Гражданский альянс должен инициировать большой социологический, психологический мониторинг с участием пула экспертов. Анализ должен проводиться не с точки зрения доверия к власти, а с точки зрения потребностей, какие сейчас ожидания в обществе, чем вызваны недовольства.

«Мы должны понять, почему население вышло с оружием в руках, захватило административные здания (…) Кто вышел, поему они вышли, всю нашу работу нужно перенаправить туда. Работа должна быть точной. Мы сейчас просто знаем, что есть большое недовольство. Оно никуда не делось, если мы сейчас не поймем, где и с кем мы должны работать, то ситуация опять назреет, а спусковым крючком может стать любое событие», - уверен М.Молдагалиев.

Все выступления заслушал вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов. По его словам, государство готово к открытому диалогу и ждет от НПО конкретных предложений.



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#НПО   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Анеля Касымова

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