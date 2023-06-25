Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
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Трагическая судьба великого поэта – фильм о Магжане Жумабаеве выйдет на Jibek Joly

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Июня 2023, 12:47
Трагическая судьба великого поэта – фильм о Магжане Жумабаеве выйдет на Jibek Joly Фото: wikipedia.org

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На телеканале Jibek Joly выйдет документальный фильм о великом казахском поэте Магжане Жумабаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм подготовлен Телерадиокомплексом Президента РК. Ведущая передачи Майя Бекбаева рассказывает, как о самом поэте, так и о судьбе его последней фотографии – из-за политических гонений последнее фото Магжана Жумабаева хранили за портретом Владимира Ленина, поскольку в то время даже при обыске не рисковали трогать портрет вождя пролетариата.

Магжан Жумабаев обладал бесспорным поэтическим даром, учился в Московском институте культуры, которым в те годы руководил Брюсов. Он же, Брюсов, называл Магжана казахским Есениным. Магжан впервые ввел в казахскую поэзию новые виды стихосложения, белый стих, свободный стих, стихотворение в прозе.

Он активно сотрудничал с лидерами движения «Алаш» и поддерживал их идеи, он сам был представителем так называемой степной аристократии, его отец был известным бием, и вот этих факторов уже было достаточно, чтобы идейные противники, представители партии большевиков, пришедшей к власти, объявили его врагом народа и в итоге расстреляли.

Фильм выйдет в эфире телеканала Jibek Joly сегодня в 13.55.


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