Трагическая история красивейшего магазина и первого здания с лифтом в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В 1905 году в Петропавловске появился универсальный «Магазин «Товарищества бр. Овсянниковых и Ганшина с сыновьями». Первое в городе трехэтажное здание с лифтом существовало всего 12 лет. О трагической истории роскошного магазина – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сейчас на месте некогда величественного строения, вернее, на его фундаменте располагается отделение «Казпочты». Но построили его лишь в 1927 году.

А в конце XIX века на одной из главных улиц города Пушкинской купец Ланщиков возвел двухэтажный магазин. Позднее он продал его московскому фабриканту Ганшину. И уже иностранный купец перестроил его в трехэтажное здание с лифтом - единственное в то время в Петропавловске.

Магазин Ганшина и местных купцов братьев Овсянниковых стал лучшим в городе. По рассказам старожилов, здесь был лифт, в зеркальном вестибюле механическое чучело медведя кланялось каждому посетителю. Лестницу покрывала ковровая дорожка. Имелась собственная электростанция. Любая покупка, включая обед в ресторане, доставлялась на дом, если покупатель желал воспользоваться такой услугой.

Архитектура здания вобрала сразу несколько стилей: ренессанс, классицизм, модерн. Тем не менее, они составляли единый ансамбль, особую выразительность которому придавали зеркальные витрины. Лепнина, шикарные люстры, каменная лестница с чугунными перилами с растительным орнаментом, зеркала, чучело медведя – роскошь, которой не суждено было долго радовать посетителей. В октябре 1917 года «Магазин «Товарищества бр. Овсянниковых и Ганшина с сыновьями» сгорел во время так называемого «бабьего бунта».

В книге А. Семенова «Петропавловск за 200 лет: 1752-1952» о событиях тех дней говорится следующее: «3 (16) октября в Петропавловске произошла демонстрация женщин-солдаток, выразивших свое возмущение на бездействие местных властей. Демонстрация закончилась погромом магазинов. Были разгромлены все крупные продовольственные магазины, а потом дело дошло до мелких лавчонок. В стихийное волнение влились разные уголовные элементы, любители легкой наживы. По городу начались грабежи. Совет, возглавляемый эссерами, не в силах был восстановить порядок в городе».

Это был тяжелый период в истории. Денег на покупку продуктов горожанам катастрофически не хватало. Голодные, они собирались на бесчисленные забастовки. Одна из них, спровоцированная повышением цен на муку, и привела к настоящему мятежу.

На следующий день после появления в газетах решения Временного правительства толпа горожан собралась у магазина. Еще большую ярость вызвали закрытые двери универмага. В материалах краеведов указано, что к митингующим прибыли представитель Совдепа и судебный пристав Ишмухаметов. Последнему предстоит сыграть роковую роль в судьбе здания. И без того разъяренной толпе он заявил: «если дорого, то не покупайте». Его поймали и избили, как и председателя городской продовольственной управы. Митингующие потребовали провести учет продовольственных товаров в универмаге.

О дальнейших событиях можно узнать из статьи «Черный бунт», опубликованной в омской газете «Сибирская речь»: «...толпа нашла в кладовых вино, и началась пьяная оргия. Для наглядной иллюстрации, как пили, достаточно отметить, что в тот же день скончалось 60 человек, а выпито было 3 тысячи вёдер. Затем начался погромный кошмар. Натешившись вдоволь в магазине Ганшина, бросились на улицу продолжать начатое. Вечером магазин Ганшина был подожжён. Огромное, трёхэтажное, лучшее здание города охватило огнём. Пожар бушевал до поздней ночи и только благодаря тихой погоде не принял ужаснейших размеров. Всю ночь над городом плавало огромное зарево и жутко завывала сирена. Хлопали ружейные и револьверные выстрелы. Наутро газеты не вышли».

Так с лица города исчезло первое здание с лифтом. Руины магазина еще несколько лет напоминали о той трагической ночи. Стены с зияющими глазницами окон пытались сравнять с землей, но попытки были безуспешными.

В августе 1926-го разбор стен и строительство почты поручили Челябинскому строительному тресту. На стройку собрали 250 рабочих. Однако от предварительных расчетов и планов пришлось отказаться, и здание почты стали возводить на фундаменте универмага. От «Магазина «Товарищества братьев Овсянниковых и Ганшина с сыновьями» до наших дней дошла только часть хозпостроек.

В статье «Трагическая ночь» петропавловского краеведа Тамары Макаровой можно найти информацию о том, что «в 1927 году, в канун октябрьских торжеств, из старого помещения по улице Революционной сюда была переведена городская почтово-телеграфная контора. Тогда, в дни празднования десятилетнего юбилея Октября, в Петропавловске новоселье отметили около десяти организаций, в числе которых были радиостанция, детская больница, тубдиспансер и другие. Однако самым главным и самым долгожданным строительным объектом года для горожан была почта. Ей отводилась и особая роль в оформлении праздника».

Кстати, двойник петропавловского «Магазина «Товарищества бр. Овсянниковых и Ганшина с сыновьями» находился в Омске. От петропавловского магазин отличался угловой формой. Здание сохранилось. В нем сейчас располагается Омский государственный медицинский университет.