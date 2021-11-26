Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая помощь оказывается семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва газового баллона в поселке Шортанды Акмолинской области, рассказал аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы оперативно направились в Шортанды из Кокшетау, как только услышали об этой трагедии. Был взрыв газового баллона, 13 человек пострадали. К сожалению, пять человек погибли, среди них трое детей. Пострадавших мы доставили в больницы Нур-Султана.
Сегодня шесть человек получают медицинскую помощь», - сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе выездной пресс-конференции СЦК.
Аким напомнил о создании оперативного штаба.
«Во-первых, надо было срочно госпитализировать (пострадавших - прим.) в Нур-Султан в первую, вторую городские больницы. Большое спасибо Министерству здравоохранения, акимату города Нур-Султана. Они оперативно приняли наших больных. Была организована помощь в похоронах. Кроме этого в этом доме были три квартиры. Они все пришли в негодность, мы оперативно расселили наших жителей», - сказал Е. Маржикпаев.
«Был объявлен районный ЧС. Мы сегодня выделили 30 млн тенге для приобретения квартир. На самом деле баллон занесли с улицы, для того, чтобы согреть и в этом моменте произошел хлопок. Кроме той помощи, которую мы оказываем, сегодня на базе нашей мечети организован благотворительный счет, сегодня собрали уже более 13 млн тенге. Эти средства пойдут и на лечение, на помощь семьям пострадавших», — заявил аким Акмолинской области.
Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона.
На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. С различными травмами в центральную районную больницу госпитализированы десять человек.
В Нур-Султане скончался 12-летний мальчик в результате происшествия.
А 23 ноября скончалась девочка, которая также пострадала при взрыве газового баллона.
В Акмолинской области был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим.
- 58% акмолинцев полностью привились от COVID-19
- Часть наших граждан, к сожалению, не соблюдают карантин - аким Акмолинской области
- Сколько объектов образования строят в Акмолинской области
- Будем придавать Косшы облик города - аким Акмолинской области
- Аким Акмолинской области: Увеличим долю дорог в хорошем состоянии до 82%
- Ермек Маржикпаев: На мое имя поступает много обращений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана