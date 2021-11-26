Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая помощь оказывается семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва газового баллона в поселке Шортанды Акмолинской области, рассказал аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы оперативно направились в Шортанды из Кокшетау, как только услышали об этой трагедии. Был взрыв газового баллона, 13 человек пострадали. К сожалению, пять человек погибли, среди них трое детей. Пострадавших мы доставили в больницы Нур-Султана.

Сегодня шесть человек получают медицинскую помощь», - сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе выездной пресс-конференции СЦК.

Аким напомнил о создании оперативного штаба.

«Во-первых, надо было срочно госпитализировать (пострадавших - прим.) в Нур-Султан в первую, вторую городские больницы. Большое спасибо Министерству здравоохранения, акимату города Нур-Султана. Они оперативно приняли наших больных. Была организована помощь в похоронах. Кроме этого в этом доме были три квартиры. Они все пришли в негодность, мы оперативно расселили наших жителей», - сказал Е. Маржикпаев.

«Был объявлен районный ЧС. Мы сегодня выделили 30 млн тенге для приобретения квартир. На самом деле баллон занесли с улицы, для того, чтобы согреть и в этом моменте произошел хлопок. Кроме той помощи, которую мы оказываем, сегодня на базе нашей мечети организован благотворительный счет, сегодня собрали уже более 13 млн тенге. Эти средства пойдут и на лечение, на помощь семьям пострадавших», — заявил аким Акмолинской области.

Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона.

На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. С различными травмами в центральную районную больницу госпитализированы десять человек.

В Нур-Султане скончался 12-летний мальчик в результате происшествия.

А 23 ноября скончалась девочка, которая также пострадала при взрыве газового баллона.

В Акмолинской области был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим.