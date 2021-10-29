Трагедию с ребенком помогли предотвратить полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские незамедлительно выехали на вызов о том, что ребенок громко плачет у открытого окна пятого этажа и зовет маму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

В полицию на канал «102» в 21:00 часов поступил вызов о том, что из открытого окна пятого этажа дома по улице Иманова видно и слышно, как громко плачет ребенок и зовет маму. На место незамедлительно прибыли участковые инспекторы полиции административного участка.

Данный факт подтвердился. Ребенок стоял на подоконнике и уже наполовину высунулся в окно. Не теряя времени, участковый инспектор капитан полиции Серик Кенесов оперативно поднялся на пятый этаж и начал громко стучать в дверь, а его напарник капитан полиции Жомарт Сарсымбаев снизу контролировал обстановку. К счастью, на стук девочка спустилась с подоконника и подбежала к двери. Через закрытую дверь полицейский начал разговаривать с девочкой, даже придумал с ней игру, проявив смекалку. Они должны были перестукиваться в дверь и если девочка угадывала сколько раз он стучит, то он обещал ей купить столько же сладостей. В это время прибыли спасатели, которым удалось проникнуть в квартиру через крышу.

Убедившись, что дети в безопасности, было принято решение дождаться маму.

Спустя полтора часа пришла мама.

Оказалось, что мама девочки закрыла на ключ детей в возрасте двух и четырех лет и ушла по делам. С матерью детей полицейские провели профилактическую беседу о недопущении оставления малолетних детей без присмотра.

«А девочке Серик Кенесов, как и обещал, купил целый пакет сладостей. К счастью, благодаря проявленной находчивости удалось избежать трагедии. Полицейский признается, что очень переживал за ребенка, ведь он сам воспитывает четверых детей», - говорится в сообщении.