Трагедию с ребенком помогли предотвратить полицейские в Нур-Султане
В полицию на канал «102» в 21:00 часов поступил вызов о том, что из открытого окна пятого этажа дома по улице Иманова видно и слышно, как громко плачет ребенок и зовет маму. На место незамедлительно прибыли участковые инспекторы полиции административного участка.
Данный факт подтвердился. Ребенок стоял на подоконнике и уже наполовину высунулся в окно. Не теряя времени, участковый инспектор капитан полиции Серик Кенесов оперативно поднялся на пятый этаж и начал громко стучать в дверь, а его напарник капитан полиции Жомарт Сарсымбаев снизу контролировал обстановку. К счастью, на стук девочка спустилась с подоконника и подбежала к двери. Через закрытую дверь полицейский начал разговаривать с девочкой, даже придумал с ней игру, проявив смекалку. Они должны были перестукиваться в дверь и если девочка угадывала сколько раз он стучит, то он обещал ей купить столько же сладостей. В это время прибыли спасатели, которым удалось проникнуть в квартиру через крышу.
Убедившись, что дети в безопасности, было принято решение дождаться маму.
Спустя полтора часа пришла мама.
Оказалось, что мама девочки закрыла на ключ детей в возрасте двух и четырех лет и ушла по делам. С матерью детей полицейские провели профилактическую беседу о недопущении оставления малолетних детей без присмотра.
«А девочке Серик Кенесов, как и обещал, купил целый пакет сладостей. К счастью, благодаря проявленной находчивости удалось избежать трагедии. Полицейский признается, что очень переживал за ребенка, ведь он сам воспитывает четверых детей», - говорится в сообщении.