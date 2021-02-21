Трагедия в Жанатасе, вакцинация, катаклизмы природы - обзор недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагедия в Жанатасе, зарубежные вакцины от коронавируса и значительные разрушения на юге Казахстана - как прошла неделя всей страны, читайте в новом обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

В новой закрытой социальной сети Clubhouse появились аккаунты, связанные с именем Главы государства. Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев не зарегистрирован на данной платформе. Официально у Главы государства имеется только два аккаунта: @TokayevKZ в Twitter и @Tokayev_Online в Instagram.

В Жамбылской области случилась трагедия - во время пожара в городе Жанатасе погибли пятеро детей, которые остались без присмотра взрослых. Известно, что отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все несовершеннолетние пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались. Для установления причин происшествия создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком. По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. Пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь. Возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование.

По данным Минздрава, лечение от коронавируса в Казахстане сейчас получают 21 417 человек. Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 190 тысяч.

Отметим, все регионы Казахстана вышли из «красной» зоны. В «желтой» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

Касательно вакцинации за рубежом в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана ответили, что при документальном подтверждении факт получения вакцины производства любой страны будет приниматься. По последним данным, на сегодня в столице получили прививку от коронавируса 1980 человек. В Жамбылской области планируется охватить вакциной от коронавируса почти 600 тысяч жителей.

В Нур-Султане в режиме онлайн состоялась международная конференция «Астанинский саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность». Организаторами выступили Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Министерством иностранных дел РК и Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане.

Приветствие к участникам мероприятия от имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева озвучил советник Первого Президента РК – Елбасы – заведующий Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы Адиль Турсунов.

300 томов литературных изданий передал Казахстан главной библиотеке Беларуси. Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев принял участие в церемонии передачи книг, изданных в преддверии 30-летия Независимости Казахстана, Центру казахской литературы и культуры Национальной библиотеки Республики Беларусь.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по итогам 2020 года, а также о реализации задач, направленных на повышение доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности. Министр доложил Главе государства о том, что утверждены требования по качеству связи: теперь для сетей 3G/4G определены минимальные пороги качества. Глава государства был проинформирован о предпринятых шагах по обеспечению доступности государственных услуг. Глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал о внедрении биометрической идентификации в мобильное приложение eGov mobile, что позволило значительно сократить время регистрации и получения услуг населением.

О резком уменьшении преступности в Казахстане заявил депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов. По его словам, по сравнению с 2019 годом в 2020 году преступность снизилась на 30%.

На юге Казахстана, в Таразе, подсчитали предварительные последствия от разрушительного ураганного ветра. Штормовой ветер снес кровли десяти многоэтажных жилых домов, общая площадь пострадавших от ветра крыш составляет 1 405 кв. м. Пострадал газопровод протяженностью 3 метра. На нескольких улицах обрушились три электрических столба, в шести местах оборваны линии электропередач. Социальные сети полны видео- и фотофиксаций разрушений – слетающие прямо на машины крыши домов, повалившиеся деревья, усыпанные ветками и мусором тротуары.