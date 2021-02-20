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    13:21, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Трагедия в Жанатасе: проводится досудебное расследование

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По факту пожара в Жанатасе, в результате которого погибли пятеро детей, возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бахыт Ратаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.

    В ходе брифинга Бахыт Ратаев ответил, что пока маму погибших детей допросить не могут.

    «Когда случилось происшествие, по нашим данным, мать находилась в Жанатасе, вышла за покупками. Когда начался пожар, позвонила соседка, и она пришла туда быстро, в течение 10-15 минут и дверь открыла сама. На сегодня мы ее (мать детей - прим. автора) не можем допросить, так как она выехала похороны своих детей. После завершения похорон мы в рамках досудебного расследования и эти данные можем дать в письменном виде. С матерью работают психологи. Похороны пройдут в 15:00», - сообщил Бахыт Ратаев в ходе онлайн-брифинга в региональной службе коммуникаций.

    Ранее сообщалось, что по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.




    Теги:
    МВД РК Правительство Происшествия, ЧС Жамбылская область Общество Происшествия
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