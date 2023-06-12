Трагедия в области Абай: Генпрокуратура возбудила уголовное дело

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генпрокуратуре возбудили уголовное дело по факту лесного пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ».

«9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По поручению Главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров», - отмечено в сообщении.

В надзорном органе также добавили, что создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности.

В рамках его расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.