Трагедия в области Абай: Генпрокуратура возбудила уголовное дело
«9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По поручению Главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров», - отмечено в сообщении.
В надзорном органе также добавили, что создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.
Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности.
В рамках его расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.