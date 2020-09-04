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Трагедия в Германии: мать подозревают в убийстве пяти детей

4 Сентября 2020 07:30
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Трагедия в Германии: мать подозревают в убийстве пяти детей

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немецкая полиция расследует убийство пятерых детей, чьи тела были обнаружены в квартире в городе Золинген, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В совершении преступления подозревают их мать. В полицию позвонила бабушка малышей, после чего стражи порядка решили приехать с проверкой по указанному адресу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Официальный представитель полиции Штефан Вайенд говорит: «27-летняя мать пыталась броситься под поезд в Дюссельдорфе и получила ранения. Сейчас она на находится в больнице и мы, конечно же, допросим ее в связи с произошедшем».

Глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль уточнил: «Вместе с женщиной был ее шестой ребенок, 11-летний сын. К счастью, с ним все хорошо».

Об обстоятельствах произошедшего ничего неизвестно, дополнительные подробности пока не сообщаются. Подозреваемая находится под охраной полиции.

Точная причина смерти детей также пока не установлена. Над раскрытием этого преступления работают около 40 полицейских.


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