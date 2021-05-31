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    15:52, 31 Май 2021 | GMT +6

    Трагедия в Чарынском каньоне: проводятся следственные мероприятия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев сообщил, что на сегодня идут следственные мероприятия по трагическому случаю в Чарынском каньоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в МОН РК сообщили, что в результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне погибли ученица и преподаватель школы из Алматы, трое детей пострадали.

    «Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Потеря ребенка и учителя произошла 29 мая. В данном случае у нас при Комитете работает «Бала қорғау», телеграмм-чат. Сейчас идут следственные мероприятия. Мы можем «сухо» сказать, что департаментом полиции Алматинской области обнаружено, что организовывало (экскурсию - прим.) турагентство ТОО «Раджаби». В составе были 8 детей – учащиеся 5 класса школы №199 Алматы - пять родителей и три учителя. Все эти действия и выезд не был согласован с администрацией школы», - сказал в ходе брифинга в СЦК Есенгазы Имангалиев.

    Он добавил, что согласно методическим пособиям по отдыху и проведению экскурсии, предусматриваются правила техники безопасности, а также инструкторы, которые должны сопровождать группу детей.

    По словам Есенгазы Имангалиева, по трагическому случаю министр объявил, что состоится внеочередное заседание МВК.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Безопасность Алматы Происшествия
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