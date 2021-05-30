Трагедия в Чарынском каньоне: погибли ученица и учитель школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне погибли ученица и учитель школы в Алматы, трое детей пострадали. Информацию подтвердили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К большому сожалению, по полученной нами информации, среди отправившихся на экскурсию были 8 школьников - учащихся гимназии №199 города Алматы. Их сопровождали пять родителей учеников и три учителя. В результате случившегося погибли ученица и учитель профильных предметов. Трое детей пострадали, сейчас они находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.

«Сейчас, когда учебный год завершился, наверное, многие учителя и родители уже запланировали поездки, экскурсии.

Просим вас беречь себя и детей. Будьте максимально осторожными, отправляясь с детьми на отдых, на экскурсии: не спускайтесь к водоемам, не подходите к опасным местам, всегда находитесь возле детей. Нет ничего важнее и дороже ваших жизней», - обратились к гражданам в ведомстве.

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате трагедии пострадали 6 человек и погибло 2 человека, из них один несовершеннолетний, 1 человек пропал без вести.

В МЧС отметили, что грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).