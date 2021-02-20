Трагедия произошла в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась в Жамбылской области. Во время пожара в городе Жанатасе погибли пятеро детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

К данному часу известно, что они находились дома одни. Об этом сообщила главный специалист ДЧС региона Сауле Мунатаева. Специалисты сейчас выясняют причину возгорания, которое произошло в квартире многоэтажки.



Как сообщили в акимате Жамбылской области, пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь. В городе Жанатас Сарысуского района в 15 часов 15 минут во 2 микрорайоне в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на третьем этаже на площади 16 кв.м. (возгорание домашних вещей и мебели).

В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения, которые остались без присмотра взрослых.

По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все несовершеннолетние дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались.

Для установления причин происшествия распоряжением акима Жамбылской области создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком, которые выехал на место происшествия. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных госорганов.

Пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь местных исполнительных органов, в том числе помощь психологов и организации похорон.

В Жанатас выехали начальник и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, передвижная пожарно-техническая лаборатория, оперативная группа и психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Кроме того, на место выехали прокурор области Нургалым Абдиров и начальник департамента полиции Жанат Сулейменов.

На месте происшествия работали 6 сотрудников службы пожаротушения и единица техники. Пожар полностью ликвидирован.



