Трагедия произошла в Жамбылской области
К данному часу известно, что они находились дома одни. Об этом сообщила главный специалист ДЧС региона Сауле Мунатаева. Специалисты сейчас выясняют причину возгорания, которое произошло в квартире многоэтажки.
Как сообщили в акимате Жамбылской области, пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь. В городе Жанатас Сарысуского района в 15 часов 15 минут во 2 микрорайоне в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на третьем этаже на площади 16 кв.м. (возгорание домашних вещей и мебели).
В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения, которые остались без присмотра взрослых.
По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все несовершеннолетние дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались.
Для установления причин происшествия распоряжением акима Жамбылской области создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком, которые выехал на место происшествия. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных госорганов.
Пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь местных исполнительных органов, в том числе помощь психологов и организации похорон.
В Жанатас выехали начальник и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, передвижная пожарно-техническая лаборатория, оперативная группа и психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.
Кроме того, на место выехали прокурор области Нургалым Абдиров и начальник департамента полиции Жанат Сулейменов.
На месте происшествия работали 6 сотрудников службы пожаротушения и единица техники. Пожар полностью ликвидирован.