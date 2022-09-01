Трагедия на стройке в Петропавловске: один человек погиб, двое в больнице

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске управление полиции проводит расследование по факту гибели работника на одном из строительных объектов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение об обнаруженных трех телах работников на стройплощадке по улице Жамбыла поступило 31-го августа.

«Предварительно установлено, что при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих - 28-ми, 20-ти и 18-ти лет. Один из них, 20-летний парень, скончался на месте. Двоих госпитализировали в медицинские учреждения города», - прокомментировали в пресс-службе.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Назначены экспертизы.

В пресс-службе добавили, что по результатам следственных действий примут окончательное процессуальное решение и определят вину подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.

Фото: polisia.kz







