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    22:13, 31 Август 2022 | GMT +6

    Трагедия на стройке в Петропавловске: один человек погиб, двое в больнице

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске управление полиции проводит расследование по факту гибели работника на одном из строительных объектов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение об обнаруженных трех телах работников на стройплощадке по улице Жамбыла поступило 31-го августа.

    «Предварительно установлено, что при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих - 28-ми, 20-ти и 18-ти лет. Один из них, 20-летний парень, скончался на месте. Двоих госпитализировали в медицинские учреждения города», - прокомментировали в пресс-службе.

    Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Назначены экспертизы.

    В пресс-службе добавили, что по результатам следственных действий примут окончательное процессуальное решение и определят вину подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.

    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Северо-Казахстанская область МВД РК Правоохранительные органы
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