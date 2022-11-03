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Трагедия на шахте в Шахтинске: стали известны имена погибших

3 Ноября 2022, 13:25
Трагедия на шахте в Шахтинске: стали известны имена погибших
3 Ноября 2022, 13:25

Трагедия на шахте в Шахтинске: стали известны имена погибших

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Акимат Карагандинской области огласил список погибших шахтеров на шахте имени Ленина в Шахтинске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Список погибших на шахте имени Ленина:

1. Бойченко Дмитрий Игоревич, 1991 г. р., машинист подземной буровой установки. Стаж работы - 8 лет. Осталась мать.

2. Санжаров Андрей Павлович, 1980 г. р., машинист подземной буровой установки. Стаж работы - 21 год. Остались родители и двое детей.

3. Инкин Денис Анатольевич, 1984 г. р., машинист подземной буровой установки. Остались отец, супруга, дочь и еще один человек на иждивении.

4. Кашкей Арман Кадиржанулы, 1993 г. р., машинист подземной буровой установки. Стаж работы - 8 лет. Остались родители.

5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы, 1996 г. р., помощник машиниста буровой установки. Стаж работы - 2 месяца. Остался отец.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана.


Фото: shutterstock.com



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