Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл совещание на шахте «Абайская». О ситуации доложили директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрей Черномаз и другие ответственные лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Создан оперативный штаб, куда вошли представители компании и госорганов. Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтёров.

По поручению Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.

«По факту выброса метана на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по ст. 277 ч.3 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Руководство и личный состав департамента полиции Карагандинской области выражает соболезнования семьям погибших шахтеров», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Список погибших работников шахты «Абайская»

Абдуллин Наиль Рамильевич 1990 г. р.;

Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 г. р.;

Краус Сергей Юрьевич, 1983 г. р.;

Скитченко Николай Николаевич 02.08.1968 г. р.;

Супрунов Алексей Алексеевич 1987 г. р.;

Шмидт Виталий Владиславович 1979 г. р.

Пострадавшие работники шахты «Абайская»

Зейналов Элайдын Авез-оглы 1960 г. р.;

Маралбаев Женис Мерекеевич 1963 г. р.

Напомним , 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.

Состояние двух выживших тяжелое.