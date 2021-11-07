Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших
АБАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл совещание на шахте «Абайская». О ситуации доложили директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрей Черномаз и другие ответственные лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Создан оперативный штаб, куда вошли представители компании и госорганов. Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтёров.
По поручению Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.
«По факту выброса метана на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по ст. 277 ч.3 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Руководство и личный состав департамента полиции Карагандинской области выражает соболезнования семьям погибших шахтеров», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Список погибших работников шахты «Абайская»
Абдуллин Наиль Рамильевич 1990 г. р.;
Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 г. р.;
Краус Сергей Юрьевич, 1983 г. р.;
Скитченко Николай Николаевич 02.08.1968 г. р.;
Супрунов Алексей Алексеевич 1987 г. р.;
Шмидт Виталий Владиславович 1979 г. р.
Пострадавшие работники шахты «Абайская»
Зейналов Элайдын Авез-оглы 1960 г. р.;
Маралбаев Женис Мерекеевич 1963 г. р.
Напомним , 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.
Состояние двух выживших тяжелое.
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