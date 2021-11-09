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Трагедия на шахте «Абайская»: состоялись похороны 5 шахтеров

9 Ноября 2021 18:50
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Трагедия на шахте «Абайская»: состоялись похороны 5 шахтеров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялись похороны 5 шахтеров, погибших при выбросе метана на шахте «Абайская». Завтра состоится прощание с еще одним погибшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в Абае прощались с шахтерами, которые погибли от выброса метана на шахте «Абайская». Самому молодому из них был 31 год, самому старшему было 53 года.

«Это горе для нас всех. Мы сегодня хороним своих братьев и сыновей. Мне 71 год, но я пришел прощаться с молодыми ребятами. Наша работа очень опасная. Такую трагедию невозможно предотвратить. Все, кто работают на шахте, знают, что у нас очень опасная работа», - говорит ветеран шахтер Виктор Казаков.

Генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» заверил, что семьи погибших и пострадавшие получат полную моральную и материальную поддержку от компании.

«Мы назначили ответственных лиц за каждой семьей для оказания помощи семьям. Мы также заботимся о тех, кто пострадал – оказываем им медицинскую и другую помощь. Комиссия работает. Мы оказываем всяческую поддержку комиссии в ходе расследования случившегося. Нам не разрешено проводить собственное внутреннее расследование, пока не будет завершено расследование государственной комиссии», - сказал гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир.

Так же руководство компании обязывается оказать помощь детям и семьям погибших по оплате учебы и погашении кредитов.

«В отношении обучения у нас есть обязательства о предоставлении средств на обучение в университете до 20-летнего возраста. Вопрос сейчас обсуждается. За каждой семьей закреплен специалист, который занимается всеми обязательствами - в плане погребения, организации похорон, поминальных обедов. Компания возьмет на себя погашение кредитов, которые есть. Компания возьмет на себя обязательства по выплате десятилетней заработной платы семьям погибших», - сказал Алишер Абенов, исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау».


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#Карагандинская область   #ЧП на шахте  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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