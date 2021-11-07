Трагедия на шахте «Абайская»: семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – Скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ. Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов», - сказал Юрий Ильин.

Также он отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений, они будут нести уголовную ответственность.

По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.

«В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены и шахта продолжила работу», - сообщил Юрий Ильин.

Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.

Что касается материальной компенсации, министр ЧС сообщил, что в соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров.

Напомним , 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа.

На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.

Состояние двух выживших тяжелое.

МЧС опубликовало список погибших.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 277 ч.3 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ДЧС Карагандинской области открыта горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метан): 8 (7212) 51-11-10, 8 (7212) 51-72-23.

На шахте «Абайская» ведутся аварийно-спасательные работы.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил Правительству оказать помощь семьям шахтеров.