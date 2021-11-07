Трагедия на шахте «Абайская»: открыта горячая линия

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - Горячая линия в ДЧС Карагандинской области создана в связи с происшествием на шахте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Карагандинской области создана горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метан): 8 (7212) 51-11-10, 8 (7212) 51-72-23.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа.

На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.

Состояние двух выживших тяжелое.

МЧС опубликовало список погибших.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 277 ч.3 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.