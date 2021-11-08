Трагедия на шахте «Абайская»: двух пострадавших переводят из реанимации в палату

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - Минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте «Абайская» на аппаратном совещании в режиме онлайн. Работы на шахте приостановлены до полного разбирательства. Сейчас идут проверки на всех восьми шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Карагандинской области Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области. Отнестись к этому вопросу со всей серьёзностью и исключить формальный подход.

Напомним, вчера на шахте «Абайская» произошёл внезапный выброс метана. Шестеро шахтёров погибли, двое горняков находятся в больнице. Одного из них, Жениса Маралбаева, уже перевели из реанимации в палату отделения, Элайдына Зейналова тоже готовят к переводу в палату.

Семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Вопрос находится на личном контроле у акима региона.

«От лица акимата области я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вчера мы посетили семьи. В эти трудные дни все жители области разделяют с вами горечь утраты», – сказал Женис Касымбек.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.

Состояние двух выживших тяжелое. МЧС опубликовало список погибших. Полиция начала досудебное расследование по ст. 277 ч.3 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ДЧС Карагандинской области открыта горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метан): 8 (7212) 51-11-10, 8 (7212) 51-72-23.

На шахте «Абайская» ведутся аварийно-спасательные работы. Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил Правительству оказать помощь семьям шахтеров.