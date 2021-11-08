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Трагедия на шахте «Абайская»: двух пострадавших переводят из реанимации в палату

8 Ноября 2021 12:01
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Трагедия на шахте «Абайская»: двух пострадавших переводят из реанимации в палату

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - Минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте «Абайская» на аппаратном совещании в режиме онлайн. Работы на шахте приостановлены до полного разбирательства. Сейчас идут проверки на всех восьми шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава Карагандинской области Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области. Отнестись к этому вопросу со всей серьёзностью и исключить формальный подход.

Напомним, вчера на шахте «Абайская» произошёл внезапный выброс метана. Шестеро шахтёров погибли, двое горняков находятся в больнице. Одного из них, Жениса Маралбаева, уже перевели из реанимации в палату отделения, Элайдына Зейналова тоже готовят к переводу в палату.

Семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Вопрос находится на личном контроле у акима региона.

«От лица акимата области я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вчера мы посетили семьи. В эти трудные дни все жители области разделяют с вами горечь утраты», – сказал Женис Касымбек.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.

Состояние двух выживших тяжелое. МЧС опубликовало список погибших. Полиция начала досудебное расследование по ст. 277 ч.3 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ДЧС Карагандинской области открыта горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метан): 8 (7212) 51-11-10, 8 (7212) 51-72-23.

На шахте «Абайская» ведутся аварийно-спасательные работы. Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил Правительству оказать помощь семьям шахтеров.

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#Карагандинская область   #Происшествия   #Акимат   #Регионы   #ЧП на шахте  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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