10 Июня 2022 18:19

Трагедия на АрселорМиттал Темиртау - четверо погибли, один в больнице

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В результате несчастного случая в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) погибли четыре работника, еще один доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стало известно, что в результате обрушения свода печи во время ремонта металлургических печей в АО «АсресорМиттал Темиртау» погибло четверо рабочих. Один огнеупорщик доставлен в больницу.

«Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на «АрселорМиттал Темиртау». Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице.

На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», - написал на своей странице в Facebook аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Состояние пятого рабочего прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

«Пациент 1994 года рождения доставлен в больницу. В сознании, гемодинамика стабильная, на лобной части головы глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с заведующим политравмы, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом. Пациент доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии», - сообщили в ведомстве.