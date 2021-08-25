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Трагедии на необорудованных водоёмах: 13 новых пляжей откроют в Костанайской области

25 Августа 2021 10:03
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Трагедии на необорудованных водоёмах: 13 новых пляжей откроют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае прошел брифинг по вопросам безопасности в период купального сезона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области полковник Азамат Оримбаев, на территории области определены 9 официальных пляжей для купания населения, в ближайшее время планируется открытие еще 13.

«Несмотря на проводимую ежегодную профилактическую работу с начала купального сезона на акваториях области утонуло 18 человек, из них 6 – несовершеннолетних детей, - отметил А. Оримбаев. — Ещё два несчастных случая произошли 23 августа. В Костанае возле малого моста и в городе Рудный утонули мужчины средних лет. Некоторые водоёмы далеко не пригодны для плавания и часто причиной гибелью людей становится – купание в необорудованных местах или в состоянии алкогольного опьянения. Оставленные дети без присмотра также попадают в зону риска, важно строго следить за детьми».

Несмотря на трагичные случаи, сотрудники ведомства активно проходят спасательные операции. Так, с начала купального сезона было спасено 17 человек, двое из них -подростки.

Также для информирования населения в местах, необорудованных для купания, установлено 473 предупреждающих знака и 62 информационных стенда.

«В связи с жарой и массовым купанием населения на водоемах, Департаментом выставлены 4 мобильных поста. Два в городе Костанай (на Гагаринской плотине и КЖБИ) и по одному в городах Житикара и Аркалык. Также в выходные дни работает мобильный пост на акватории Каратомарского водохранилища в районе Б.Майлина»,- подытожил А. Оримбаев.


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#Костанайская область   #Происшествия  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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