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Трафареты со шрифтом Брайля появятся на всех избирательных участках в день голосования

17 Марта 2023, 15:36
Трафареты со шрифтом Брайля появятся на всех избирательных участках в день голосования Фото: iStok

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова рассказала о том, какие условия создаются для лиц с инвалидностью на предстоящих выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. По ее словам, на всех избирательных участках появятся трафареты со шрифтом Брайля для слабовидящих избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели заседание рабочей группы, пригласили представителей местных исполнительных органов и территориальных избирательных комиссий. Мы рассмотрели три вопроса. Заслушали политические партии. Представители всех семи политических партий рассказали нам о мерах, которые они приняли для обеспечения прав лиц с инвалидностью. Мы давали поручение – рассмотреть возможность привлечения кандидатов с инвалидностью в свои списки в маслихаты. Норма, которая требует участие кандидатов с инвалидностью в партийных списках по Мажилису, императивна. В маслихатах такого требования нет. Мы рекомендовали партиям. Все члены комиссии за это проголосовали», - сказала на заседании ЦИК Анастасия Щегорцова.

Вторая рекомендация - предусмотреть права лиц с инвалидностью при проведении агитационных мероприятий.

«Все партии учли рекомендации и включили в свои маслихатовские списки лиц с инвалидностью. Мы заслушили регионы о создании условий для лиц с инвалидностью на избирательных участках, отдельно обратили внимание местных исполнительных органов на проведение широкой информационной кампании по тем сервисам, которые они обеспечивают для лиц с инвалидностью», - отметила Анастасия Щегорцова.

Третья рекомендация касалось изготовления трафаретов для слабовидящих избирателей.

«Во всех регионах на всех участках будут доступны трафареты со шрифтом Брайля, а также аудиоверсии бюллетеней с перечнем партий, выдвинувшим своих кандидатов в депутаты Мажилиса. Бюллетень по перечню кандидатов по одномандатным округам в Мажилис содержит большое количество фамилий в ряде регионов. Мы попытались изготовить бюллетени по этой части, однако столкнулись с тем, что эксперты сочли его трудночитаемым. Мы традиционно обращаемся к Казахскому обществу слепых. Они нам помогают в этом вопросе. Также своего эксперта представило объединение «Еркіндік қанаты». Была двойная экспертиза. Поэтому у нас будет дифференцированный подход. В части регионов было принято решение об изготовлении трафаретов со шрифтом Брайля: Абайская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Павлодарская, Улытауская области и ВКО. Вместе с тем, трафарет с аудиоверсией будет во всех регионах. В части бюллетеней по выборам в депутаты маслихатов у нас будет комбинированный подход: некоторые регионы изготавливают бюллетени со шрифтом Брайля, но абсолютно все изготавливают трафарет и аудиоверсию бюллетеня», - добавила Анастасия Щегорцова.


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