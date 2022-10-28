Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Трафаретчика наркосайтов задержали с поличным в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 16:08
Трафаретчика наркосайтов задержали с поличным в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трафаретчик наркосайтов задержан с поличным полицейскими Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками столичной полиции с поличным задержан 34-летний житель Акмолинской области, пропагандирующий наркотические средства. В дневное время он баллончиком наносил граффити на стенах гаража.

Установлено, что за несколько дней до задержания, мужчина через соцсети устроился на работу в качестве трафаретчика – для нанесения граффити рисунков с указанием сайтов, рекламирующих наркотики. Заведомо зная о противоправном характере работы, он в дневное время начал наносить надписи. Однако в момент нанесения он был застигнут нарядом полиции на месте совершения преступления.

В ходе осмотра в багажнике автомашины Hyundai Accent обнаружен баллончик с краской и трафарет. Машину подозреваемый взял в аренду для частного извоза. Задержанный - ранее судимый, дал признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 299 ч.1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров».

С начала года из незаконного оборота изъято свыше 250 кг различных наркотических средств. Заблокировано 69 наркосайтов.


Астана   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО