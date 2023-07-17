Традиционный теннисный Кубок президента пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 июля по 6 августа в Астане в рамках Кубка президента Forte series на летних хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline arena состоятся международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В этом году на Кубке президента честь Казахстана будут защищать Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Максим Батютенко, Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова, Сандугаш Кенжибаева и другие.

Турнир всегда имел высокий статус. В своё время здесь выступали теннисисты из нынешнего ТОП мирового рейтинга Даниил Медведев (ATP №3), Андрей Рублев (ATP №7), Карен Хачанов (ATP №11), Себастьян Корда (ATP № 46), Роман Сафиулин (АТР №43), Миомир Кецманович (ATP № 44), Макс Перселл и многие другие. Кубок президента был и остаётся стартовой площадкой для многих отличных теннисистов, позволяя им раскрыться.

Кубок президента — ежегодный профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках женского тура и ATP в рамках тура ATP Challenger в городе Астане. Кубок Президента проводится с 1991 года и считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане среди профессионалов (мужчин и женщин). Впервые соревнование приобрело статус международного в 2007 году. В разные годы победителями нашего турнира становились казахстанцы Михаил Кукушкин и Андрей Голубев, украинец Илья Марченко, австриец Себастьян Оффнер, нынешний капитан сборной Германии Райнер Шуттлер, чемпион Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» хорват Иван Додиг, победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Чжан Шуай (7-я ракетка мира в паре) и многие другие.