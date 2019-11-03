Традиционный фестиваль детского творчества провели в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экибастузский городской традиционный фестиваль детского творчества «Ак когершин» обрел статус областного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

«В этом году в нём приняли участие 317 детей из Павлодарской области, 270 из них из Экибастуза. Среди них - участники из трёх интернатов Павлодара и города Аксу», - сообщила пресс-служба акима Экибастуза. В этом году впервые за всю историю существования фестиваля акимом Экибастуза Ержаном Иманзаиповым были учреждены два специальных приза. Их получили учащиеся специальной коррекционной школы номер 19 Экибастуза Ислам Хабенов и Андрей Тимощук. «Подарки гораздо приятнее дарить, чем получать, - сказал аким города. - Я очень рад, что нас окружает столько одарённых ребят, и что сам конкурс обрёл областной масштаб». Всего в конкурсе выявлено 99 победителей. Участники фестиваля проявили себя в трёх номинациях: фотоконкурс, «Лучший творец» и изобразительное искусство. Наград было очень много, отметили в акимате. Со сцены их вручали секретарь городского маслихата Болат Куспеков и спонсоры фестиваля:





представители угольного разреза «Восточный», ТОО «Промсервиса-Отан» и предприятия «Энергоуправление». В концертной программе приняли участие воспитанники специальной школы-интерната № 1 для детей с нарушением слуха и речи Павлодара, реабилитационного центра «Омир», детского реабилитационного центра «Алем», центра социального обслуживания населения, специальной коррекционной школы номер 19 и специального детского сада номер 13 «Алтынай». «Все 560 детей с ограниченными возможностями получили сладкие подарки. Все участники фестиваля, независимо победили они или нет, получили поощрительные призы», - добавили в пресс-службе. В фойе центра культуры «Онер», где проходил фестиваль, была оформлена выставка работ участников творческого конкурса среди детей с ограниченными возможностями «Аллея творчества».



















