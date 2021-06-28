Традиционные СМИ будут жить долго - Нуржан Мухамеджанова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В профессиональный праздник работников СМИ корреспондент МИА «Казинформ» побывала на телеканале «Almaty TV» и познакомилась с закулисной жизнью телевизионщиков. Как проходят съемочные будни коллег и о самых значимых проектах главного алматинского телеканала в нашем фоторепортаже.

Утренняя планерка, обсуждение планов на предстоящую неделю, какими будут верстки дневных и итоговых новостей, что произошло за выходные - обычно так начинается рабочий день у сотрудников телеканала.

Телеканал «Almaty TV» - эфирный бренд АО «Телерадиокомпания «Almaty» - ведет свою историю с 1999 года. В 2010 году из регионального вещателя начал развиваться как республиканский канал, в феврале 2016 года вошел в состав телеканалов национального цифрового вещания «Отау ТВ» с охватом всех регионов страны.





«Со дня образования телеканала «Almaty TV» прошло более двадцати лет. Сейчас у нас двадцать первый телесезон. Во время пандемии наш телеканал стал одним из главных источников информации о ситуации с COVID-19 как для алматинцев, так и для многих казахстанцев. Нас смотрят не только жители нашего крупного мегаполиса, но и всей страны. Мы всегда стараемся рассказать в своих новостных программах и других проектах о жизни города из первых уст. Для нас достоверность, оперативность и полнота информации остаются главными принципа в вещании. В последнее время существует множество мнений о том, может ли традиционное телевидение быть конкурентоспособным, когда медиасреду охватывают социальные сети. На мой взгляд, жизнь традиционных СМИ будет долгой. Это связано с тем, что любой получатель информации ищет конкретную правдивую информацию. Для меня и моих коллег ответственность перед аудиторией канала за подачу репутационно безупречной истории и данных всегда была и будет главной основой работы. Несмотря на трудности пандемии, мы продолжаем идти вперед, и с учетом предпочтений целевой аудитории продолжаем производить телевизионные программы как в формате информационно-аналитического жанра, так и развлекательно-познавательного направления. Так, в нашем городе живут около 400 тысяч детей и мы, в целях поддержки талантливых детей, запустили фестиваль «Алматы BalaFest», который объединил одаренных детей. Также хочется отметить интеллектуальное шоу «IQ Almaty», на котором студенческая молодежь нашего города демонстрирует знания в различных сферах науки, культуры, обществоведения. Знаете, глядя на то, насколько интеллектуально развиты юные участники проекта, я понимаю, что будущее нашего независимого Казахстана в хороших руках», - рассказала генеральный директор «Almaty TV» Нуржан Мухамеджанова.

Недавно телеканал запустил обновленный проект «Алматы кеші», где в гости к его ведущему Тауекелю Муслиму приходят известные артисты, музыканты, признанные профессионалы различных сфер жизни. Положительные эмоции, истории успеха, интересные открытия, неожиданные эксперименты и музыка - все, что нужно для воскресного отдыха зрителей заложено в этом шоу. Проекты «Честно с Сергеем Пономаревым», «Шынайы Ақберенмен», проект «Алматинские истории» уже имеют своих постоянных зрителей и являются одними из рейтингообразующих проектов эфира.





«Не могу не отметить социально ориентированный проект «Бақытты отбасы», где мы еженедельно знакомим зрителей с личными историями многодетных мам, которые рассказывают о преодолении жизненных и бытовых трудностей, о том, как достичь успех в малом и среднем бизнесе. В достижениях наших героинь большая заслуга акимата города Алматы, который оказывает реальную поддержку на их пути к победам. Каждое утро нашего телеканала начинается с прямого эфира программы «Таңғы студио». Добрый и позитивный настрой ведущих программы и сюжетов имеют активную обратную связь: наши телезрители из разных регионов Казахстана звонят во время эфира, общаются с гостями студии, участвуют в викторинах и акциях телеканала. Мы очень благодарны нашим постоянным зрителям за любовь и поддержку. Есть еще ряд документальных фильмов и сериалов, которые заключают в себе культурологическую, познавательную и историческую ценность. К примеру, в рамках госинформзаказа мы планируем в этом году снять биографический сериал, посвященный жизнедеятельности Турара Рыскулова. Сейчас пишется его сценарий, проводится кастинг актеров. Для нашей страны этот год очень знаменателен: мы отмечаем 30-летие Независимости нашей Родины. В этой связи телеканал готовит хроникальный цикл документальных фильмов «Тәуелсіздік- тұғырым менің», «Алматы - колыбель Независимости, где известные личности поделятся своими мыслями об истории Независимости нашей страны. Одним словом, наша профессиональная команда каждому проекту подходит вдумчиво, ответственно. Мы учитываем вкусы взыскательной аудитории и интересы самого широкого круга зрителей используя для этого все имеющиеся инструменты, современное техническое оснащение и неиссякаемую энергию творческой команды, специалистов, умеющих уловить главные информационные тренды времени. Телеканал «Almaty TV» ставит перед собой задачу стать мобильной, технологичной и инновационной телекомпанией, поставщиком лучших деловых новостей, глубокой аналитики, качественных культурно-познавательных и развлекательных программ», - рассказала Нуржан Мухамеджанова.





Универсальный по содержанию канал предлагает зрителям разнообразные жанры: кинопоказ, аналитические и познавательные, музыкальные и развлекательные программы, документальные фильмы, ролики и концерты. Любителям кино предоставляется возможность просмотра остросюжетных, мелодраматических и комедийных фильмов и сериалов казахстанского и зарубежного производства. В выходные дни «Almaty TV» радует как детей мультфильмами, так и взрослых любимыми картинами из золотых коллекций советского, казахстанского, зарубежного кино. Кроме того, в праздничные дни телеканал осуществляет прямые трансляции зрелищных мероприятий и концертов.





«В качестве проводника государственной информационной политики, мы доводим до сведения зрителей новости о работе акимата города Алматы в сферах экономики, социального процветания, производства, инфраструктуры, о проводимых акиматом реформах. Это наша коммуникация. Сердце телеканала - новости. У нас есть несколько блоков новостного отдела. Много разных рубрик, которые сейчас направлены на тему вакцинации, посвящены к 30-летию Независимости РК. Как вы знаете, мы очень эффективно используем формат прямого эфира. К примеру, каждую среду в прямом эфире выходит программа «АkimatLive» c участием акима города, во время которой любой житель Алматы может обратиться со своим вопросом непосредственно к Бакытжану Сагинтаеву и получить быстрый ответ или решение. У нас любознательные журналисты. Благодаря им, мы узнаем о нарушениях прав человека и несправедливости, о различных социальных проблемах и способах их решения. В дальнейшем мы хотим увеличить количество программ, которые будут вносить в жизнь наших телезрителей только позитивные эмоции», - поделился заместитель главного директора по контенту Курманали Калмахан.









Корреспондент Рамина Мирзалимова на телеканал «Almaty TV» пришла в 2019 году.

«Я из города Тараза. Приехала в Алматы за профессиональным ростом в своей карьере. Как узнала, что на телеканал требуется журналист, решила попробовать и прошла стажировку. Сделала несколько материалов, приняли на работу. Уже больше двух лет работаю в новостном отделе. Мы ежедневно поднимаем актуальные темы города. В моей работе бывают случаи, когда благодаря подготовленным сюжетам, мы помогаем населению решить их проблемы. Помню, был случай, когда мы помогли мужчине вернуть крупную сумму денег от мошенников. Подобных примеров много. Люди благодарят, когда мы освещаем их проблемы и ищем пути разрешения, чтобы власти на это обратили внимание. Это дорогого стоит. В профессии нравится, что мы тесно работаем с народом. И для меня важно чувствовать, что я полезна обществу», - рассказала Рамина.





По словам заместителя генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу телеканала «Almaty TV» Ралиды Мукановой, за последние годы телеканал значительно прибавил качестве и разнообразии программ.

«У нас появилась линейка интересных познавательных программ, телесериалов, авторских программ. Мы делали документальные мини-фильмы к 85-летию Союза писателей. Издали книгу-сборник. За время пандемии наши журналисты доказали свою стойкость и профессионализм. Они побывали в опасных зонах. Конечно, было сложно, но мы научились работать. Мы - единственный канал, корреспонденты которого ни на день не останавливали работу. Когда некоторые отделы работали на удаленке, новостная служба постоянно была на передовой. Информация была из первых уст, каждый житель нуждался в объективной информации. У нас на сайте было триста тысяч посещений за сутки», - рассказала Ралида Муканова.





Журналисты телеканала «Almaty TV» теперь могут выходить в прямой эфир из любой точки города в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря самой современной портативной системе онлайн-трансляции. Независимо от того, где находится репортер, система передаст качественный сигнал в режиме Full HD.

Оператор-постановщик телепрограмм Ельдар Мукашев работает на телеканале около десяти лет.

«Работаю в основном на прямых эфирах. Прямой эфир накладывает большую ответственность. Но я от своей работы получаю только удовольствие», - поделился он.

Одним из ветеранов-операторов телеканала можно назвать Мурата Тайжанова. Он из телевизионной династии, общий стаж которой насчитывает около 100 лет.





«Я начинал свою работу в городе Павлодаре. С 1996 года работал на областном телеканале. Со стороны матери у меня все телевизионщики. Братья и сестры - режиссеры. Приехал в Алматы за мечтой, так как считаю, что в большом городе возможностей много. На телеканале «Almaty TV» на сегодня из операторов я самый старший. Работа у нас очень интересная. Сейчас тем более новости стали интереснее. Новых программ стало больше. Недавно пришли новые камеры, сейчас изучаем их. Признаю, с появлением новых технологий, конечно, работать стало легче и намного удобнее. Но какая бы камера не была, я считаю, что у оператора должно быть видение. Оно есть не у всех. Бывает, люди нарабатывают это качество годами. Я люблю свою профессию. Думаю, не ошибся при ее выборе. Телевидение затягивает. Кто сюда приходит, редко уходит», - признался Мурат Тайжанов.

Телеканалу «Almaty TV» в 2018 году за вклад в развитие телевизионной журналистики было вручено Благодарственное письмо от имени Первого Президента страны Н.А.Назарбаева. В 2020 году телеканал стал обладателем национальной телевизионной премии «Тұмар» в номинации «Лучший региональный канал».





Телеканал присутствует во всех сетях кабельных операторов. Среднесуточное время вещания - 24 часа. Есть свой корпункт в Нур-Султане.

«В конце нашей беседы, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником», - заключила Нуржан Мухамеджанова.