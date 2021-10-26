Традиционные мужские ремёсла покажут на фестивале в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре состоится необычный фестиваль - традиционных мужских ремесел. Там можно будет поучиться изготовлению музыкальных инструментов, резьбе по дереву и художественной обработке кожи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках работы фестиваля пройдут выставка-ярмарка работ ремесленников и мастеров прикладного искусства, мастер-классы известных мастеров по изготовлению музыкальных инструментов, резьбе по дереву, по художественной обработке кожи», - рассказали в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

По данным ведомства, необычный фестиваль традиционных мужских ремесел «Шеберлікке шек жоқ» состоится 27 октября, в 11:00, в павлодарском музее «Ertis» как часть празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

«Проведение фестиваля направлено на популяризацию традиционных мужских ремёсел, сохранение и развитие ремесленных традиций казахского народа, выявление интересных экспериментальных форм в прикладном искусстве», - прокомментировали в управлении.

Там добавили также, что участниками фестиваля станут лучшие ремесленники Павлодарской области, которые представят широкой аудитории уникальные изделия ручной работы.