Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО

5 Ноября 2022, 17:32

5 Ноября 2022, 17:32

Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Детей кочевников с самого детства приучали езде на лошадях. С самого юного возраста они уже были прекрасными жокеями и даже могли принять участие в скачках. Продолжателей традиций наших предков можно встретить и сегодня. В нашем материале мы хотим рассказать о девочке Жанель Сауменовой, проживающей в Усть-Каменогорске, которая с самого детства занимается верховой ездой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ее мама Александра Ден является руководителем конного клуба. Впервые девочка-наездница приняла участие в скачках в 2019 году, тогда ей пришлось преодолеть 15 километров на соревнованиях в Курчумском районе, где она финишировала третьей. После она также принимала участие в нескольких скачках и отметилась в числе лидеров. Девочка принимает участие не только в скачках, но и таких сложных конных соревнованиях, как конкур, фигурное катание.

С чего все началось?

Семья Жанель Сауменовой проживает в районе Комбината шелковых тканей в Усть-Каменогорске. Отец Максат является индивидуальным предпринимателем, а мама Александра - руководитель конного клуба, расположенного в селе Желдыозек Уланского района. Супруги воспитывают пятерых детей. Девушки-всадники являются старшими в доме.

«Мама катала меня на лошадях с одного года, а непосредственно конным спортом я занялась с пяти лет. Поначалу научилась преодолевать верхом на лошади препятствия. Сначала было нелегко. Но я не боялась трудностей. Со временем я почувствовал, что могу. А в соревнованиях я впервые приняла участие, когда мне исполнилось восемь лет», - рассказывает Жанель.

Три года назад она приняла участие в скачках на 15 километров в Курчумском районе и финишировала третьей.

«Моей радости не было предела. Когда я слезла с лошади после соревнований, то я почувствовала сильное покалывание в ногах. Перед соревнованиями мы с мамой долго готовились. Тренировались по одному часу каждый день. А вообще, я стараюсь ездить на лошадях минимум три раза в неделю. Помогаю маме готовить корма для лошадей», - рассказывает 11-летняя девочка.

После героиня нашего рассказа заняла пятое место на аламан байге в поселке Шульбинск города Семея. В двух 15-километровых соревнованиях в Уланском районе ей также удалось занять второе и третье места. В этом году в соревнованиях в Катон-Карагайском районе девушка заняла шестое место из почти 50 участников.

«Последний раз этим летом в селе Маркаколь Курчумского района я выступала на 25-километровой гонке. Всего в состязаниях приняло участие 60 лошадей. Финишную черту я пересекла шестой. Это пока самое дальнее расстояние на моем личном опыте. На всех соревнованиях я единственная девушка среди жокеев. Многие удивляются. Мои одноклассники тоже спрашивают: «Как ты не боишься? Не сложно ли преодолевать на лошади такие дальние расстояния?». Я говорю им, что конный спорт имеет огромную пользу для здоровья, что лошадей не нужно бояться, что они все чувствуют, что благодаря подготовке можно добиться успеха. Помимо того, что у лошади есть поводья на скачках, вы также должны вытирать пот, стекающий в глаза лошади. Нужно следить за скачками, отпускать поводья, когда уже приближаешься к финишу», - говорит Жанель Сауменова.

Жанель не только участвовала в скачках, за ее плечами и опыт участия в соревнованиях по конкуру, фигурному катанию. К примеру, на конкурсе, организованном известным артистом цирка Муратом Мутыргановым, она заняла второе место. Судейство на соревнованиях осуществляли иностранные специалисты. Кроме того, в прошлом году на республиканском конкурсе в городе Алматы она стала первой среди 15 участников.

Мама училась у деда

Мать всадницы, Александра Ден, также катается на лошадях с детства. Ее обучал конному спорту дедушка. Сейчас при поддержке мужа она открыла конный клуб и воспитывает учеников. В клубе, расположенном в селе Желдыозек, также есть специальная тренировочная площадка. Видя ее преданность своему делу - растет и количество посетителей.

«Всего приезжает 30 детей. Из них - пять мальчиков и 25 девочек. Ездят по часу три раза в неделю. Цена за месяц катания - 15 тысяч тенге. А оплата за один час - 2 тысячи тенге. Всего у нас девять лошадей. Мы завезли сюда лошадей со всех уголков нашей страны, а также из России и Великобритании. Я обучалась на специальных ветеринарных курсах, научилась лечить лошадей, делать прививки», - рассказывает женщина.

Второй дочери Александры Ден пять лет, а сыновьям – четыре, три и самому младшему - один годик. Мать всех с малолетнего возраста приучает к лошадям и катает, так как это закаляет человека и служит профилактикой многих болезней.

«Лошадь - священное животное. Она очень умна, ее можно очень быстро приручить. Когда вы едете, ваша спина выпрямляется, и все ваши мышцы двигаются. Дети учатся сохранять равновесие. Даже беседа с лошадьми имеет большую психологическую пользу. Для людей с ограниченными возможностями это - иппотерапия. Один человек принес мне своего годовалого ребенка, у которого неправильно сформировались мышцы тела. Сначала мы ездили на лошади 10 минут, потом немного дольше. В результате руки и ноги у ребенка постепенно начали двигаться. Увидев это, родители поблагодарили нас и купили себе лошадь», - говорит Александра.

По ее словам, ребенок одного их родственника долго не говорил, даже когда ему исполнилось шесть лет. Затем его привели в конюшню и начали катать на скаковой лошади. Ребенок, наверное, хотел передать свою радость, впечатления и начал что-то говорить. Родители дополнительно водили ребенка к логопеду, и он заговорил, когда ему исполнилось девять лет.

«В дальнейшем мы хотим построить ипподром в Уланском районе. Но пока нет удобного и подходящего для этого свободного земельного участка. Я побывала в местном акимате, но место, которое нам предложили, находилось рядом с кладбищем. А когда мы проводим различные мероприятия, мы включаем музыку. Поэтому я сказала, что этот участок для нас не годится. Планирую дальше расширить конный клуб и привлечь сюда больше детей. Я надеюсь, что моя дочь Жанель примет участие в различных других конкурсах и соревнованиях и займет самые высокие места. А я всегда буду помогать ей в этом», - отмечает Александра Ден.