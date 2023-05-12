TP-Link запускает первую точку доступа Omada Outdoor WiFi 6

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - TP-Link Казахстан запустил в продажу EAP610-Outdoor, свою первую наружную точку доступа Wi-Fi 6 Omada. Он расширяет линейку продуктов TP-Link Omada и предлагает новые возможности для бизнеса в части построения WiFi сетей на открытом воздухе, передает МИА «Казинформ».

EAP610-Outdoor обладает канальной скоростью WiFi до 1800 Мбит/с через WiFi 6, что на 52% выше, чем точек доступа WiFi 5. Она обеспечивает бесперебойную работу Wi-Fi для предприятий всех уровней, стремящихся к лучшему сетевому взаимодействию даже в суровых условиях окружающей среды. EAP610-Outdoor идеально подходит для использования вокруг открытых бассейнов, парков развлечений, летних кафе, амбаров и навесов. Она может подключать наружные IP-камеры, динамики и устройства для создания более широкой беспроводной сети.

Помимо WiFi 6, что дает EAP610-Outdoor?

Погодостойкий корпус IP67 для наружной среды

EAP610-Outdoor имеет класс защиты IP67. Он устойчив к пыли, ударам, вибрации и влаге, выдерживает самые экстремальные условия, наряду с защитой от молнии 6 кВ и защитой от электростатического разряда 15 кВ.

Дальность действия до нескольких сотен метров

Профессиональные антенны и мощные усилители используют технологию WiFi 6 для обеспечения огромного покрытия беспроводной сети, достигающего 300 метров.*

Интеграция Omada SDN гарантирует простоту управления

EAP610-Outdoor — один из многих продуктов в линейке Omada, который легко интегрируется в платформу Omada Software Defined Networking (SDN). Точки доступа, коммутаторы и маршрутизаторы могут централизованно управляться с единого интерфейса. Приложение Omada обеспечивает удобную настройку, мониторинг и управление с авторизованных мобильных устройств.

Расширенные функции обеспечивают беспроблемное использование

Omada Mesh по беспроводной связи расширяет сигнал WiFi без необходимости в дополнительной проводной инфраструктуре. Пользователи останутся в одной сети, не переключаясь между точками доступа.

Простая и гибкая установка

EAP610-Outdoor поддерживает стандарт 802.3at PoE+ и пассивный PoE, обеспечивая удобную передачу питания и данных по одному кабелю Ethernet. Комплекты для монтажа на столб и стену обеспечивают гибкую установку.