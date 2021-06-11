Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Развитие IT технологий в Казахстане

TP-Link предлагает казахстанцам перейти на новый стандарт WIFI 6

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Июня 2021, 09:00
TP-Link предлагает казахстанцам перейти на новый стандарт WIFI 6

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания TP-Link, мировой лидер в производстве домашнего сетевого оборудования представляет казахстанцам широкую линейку маршрутизаторов серии Archer AX с поддержкой беспроводного стандарта WIFI 6 (802.11ax), передает МИА «Казинформ».

С приходом пандемии люди начали больше пользоваться интернетом и количество устройств, подключенных к нашим старым модемам, заметно выросло. Если раньше мы использовали интернет по большей части для серфинга и просмотра социальных сетей, то сегодня - это онлайн обучение, видеоконференции, просмотр потокового FHD-видео и т.д. Учитывая что большинство маршрутизаторов в Казахстане работают со стандартом WIFI 4 в диапазоне 2,4 ГГц с канальной скоростью до 300 Мбит/с, то сегодня этих скоростей уже недостаточно для получения домашними устройствами стабильного доступа к сети Интернет, тогда как новые маршрутизаторы с WIFI 6 создают беспроводные сети на скоростях от 1200 до 11000 Мбит/с.

Основное преимущество WIFI 6 — это повышение производительности беспроводной сети и использование MU-MIMO. В итоге максимально достижимая канальная скорость беспроводной сети достигает сумасшедших 9608 Мбит/с.

photo

Начальная модель с поддержкой WIFI 6 от TP-Link — это маршрутизатор Archer AX10, в диапазоне 5 ГГц он обеспечивает канальную скорость 1201 Мбит/с, а в 2,4 ГГц – 300 Мбит/с.

Модель Archer AX20 имеет канальную скорость 1800 Мбит/с (1201 + 574), также этот маршрутизатор оборудован портом USB2.0 для организации сетевого хранилища с помощью USB-накопителей и FEM-модулем — дополнительным усилителем беспроводного сигнала для большего покрытия сетью WIFI 6.

Маршрутизатор Archer AX50 оборудован беспроводным интерфейсом с общей пропускной способностью в 3000 Мбит/с (2402 + 574) и обладает двумя портами USB3.0 и USB2.0. Это первый в линейке маршрутизатор со встроенным антивирусом (HomeCare™).

photo

Archer AX73 — это двухдиапазонный маршрутизатор, предлагающий беспроводную сеть с канальной скоростью 5400 Мбит/с (4804 + 574). На борту маршрутизатора имеется порт USB3.0, а функционал HomeShield обеспечит защиту вашей сети.

И, наконец, супербыстрый трехдиапазонный игровой маршрутизатор Archer AX11000 (4804 + 4804 + 574) с невообразимой скоростью беспроводной сети 11000 Мбит/с.

Все маршрутизаторы Archer AX имеют поддержку VPN, TP-Link Cloud и управление через мобильное приложение Tether App.

photo


Интернет   Связь, ТВ, IT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной