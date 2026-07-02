Toyota займется производством «летающего» автомобиля

Toyota Motor Corp. сообщила во вторник о заключении соглашения с американским стартапом Joby Aviation Inc. о создании совместного предприятия для производства электрических летательных аппаратов разработки Joby, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

По словам японского автопроизводителя, альянс двух компаний «первоначально сосредоточится на создании основы для коммерческого производства», а также поддержит расширение производственных мощностей Joby для удовлетворения ожидаемого растущего спроса на подобные воздушные суда.

Совместное предприятие Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Co. будет зарегистрировано в Калифорнии: 51% будет принадлежать Toyota, остальная доля — американскому стартапу.

Toyota является инвестором Joby — калифорнийской компании по разработке воздушных такси на базе электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).