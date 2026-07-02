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    Toyota займется производством «летающего» автомобиля

    Toyota Motor Corp. сообщила во вторник о заключении соглашения с американским стартапом Joby Aviation Inc. о создании совместного предприятия для производства электрических летательных аппаратов разработки Joby, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    Toyota займется производством «летающего» автомобиля
    Фото: Kyodo

    По словам японского автопроизводителя, альянс двух компаний «первоначально сосредоточится на создании основы для коммерческого производства», а также поддержит расширение производственных мощностей Joby для удовлетворения ожидаемого растущего спроса на подобные воздушные суда.

    Совместное предприятие Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Co. будет зарегистрировано в Калифорнии: 51% будет принадлежать Toyota, остальная доля — американскому стартапу.

    Toyota является инвестором Joby — калифорнийской компании по разработке воздушных такси на базе электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).

    Электромобили Технологии Япония Америка Промышленность Авто Мировые новости США
    Сара Болат
    Сара Болат
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