Toyota столкнулась с «Газелью» в Атырау: есть пострадавшие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В АтырауToyota столкнулась с «Газелью»: есть пострадавшие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе ДП области, жительница города, 1994 года рождения, на автомобиле марки Toyota RAV4 в микрорайоне Авангард выехала со второстепенной дороги на главную. Не выполнив требования дорожного знака, столкнулась с транспортным средством марки Газ 3302, двигавшимся по улице Владимирской по главной дороге.

В результате водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы. Состояние здоровья их на данный момент стабильное. По факту ДТП, в котором пострадали люди, проводится досудебное расследование.