Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Toyota столкнулась с «Газелью» в Атырау: есть пострадавшие

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Октября 2021, 04:25
Toyota столкнулась с «Газелью» в Атырау: есть пострадавшие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В АтырауToyota столкнулась с «Газелью»: есть пострадавшие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе ДП области, жительница города, 1994 года рождения, на автомобиле марки Toyota RAV4 в микрорайоне Авангард выехала со второстепенной дороги на главную. Не выполнив требования дорожного знака, столкнулась с транспортным средством марки Газ 3302, двигавшимся по улице Владимирской по главной дороге.

В результате водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы. Состояние здоровья их на данный момент стабильное. По факту ДТП, в котором пострадали люди, проводится досудебное расследование.

Атырауская область   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане