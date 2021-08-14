Toyota перевернулась в Актюбинской области: водитель скончался

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Toyota скончался в результате ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

13 августа в 17:20 часов на трассе Покровка-Жанажол произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Установлено, что 45-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Кенкияк Темирского района, на автодороге местного значения Покровка-Жанажол вблизи города Темира, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывания в правую сторону по ходу движения транспортного средства.



В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте, а 46-летний пассажир госпитализирован в Кенкиякскую сельскую больницу. Проводится расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

