«Тойота ланд крузер» врезалась в пассажирский автобус в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Легковушка врезалась в пассажирский автобус в Павлодаре. Автобус городского маршрута 22 был без пассажиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Второго февраля, в 20:20 напротив дома 307 по улице Камзина в городе Павлодаре 62-летний гражданин Российской Федерации, водитель автомашины «Тойота ланд крузер», грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со встречным маршрутным автобусом №22 «Ankai». Маршрутный автобус ехал без пассажиров, после смены в автобусный парк«, - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В результате аварии водитель автомобиля «Тойота ланд крузер» с травмами доставлен в больницу, добавили в пресс-службе департамента полиции.

«Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - отметили в ДП.