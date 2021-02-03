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    09:17, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    «Тойота ланд крузер» врезалась в пассажирский автобус в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Легковушка врезалась в пассажирский автобус в Павлодаре. Автобус городского маршрута 22 был без пассажиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второго февраля, в 20:20 напротив дома 307 по улице Камзина в городе Павлодаре 62-летний гражданин Российской Федерации, водитель автомашины «Тойота ланд крузер», грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со встречным маршрутным автобусом №22 «Ankai». Маршрутный автобус ехал без пассажиров, после смены в автобусный парк«, - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.
    В результате аварии водитель автомобиля «Тойота ланд крузер» с травмами доставлен в больницу, добавили в пресс-службе департамента полиции.
    «Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - отметили в ДП.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Павлодарская область
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