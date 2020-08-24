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Той во время карантина – будут ли наказывать родственников звезд

24 Августа 2020 16:27
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Той во время карантина – будут ли наказывать родственников звезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накажут ли сына заслуженной артистки Казахстана Розы Рымбаевой Али Окапова и сестру певца Торегали Тореали за той во время карантина. Такой вопрос журналисты задали официальному представителю Министерства здравоохранения РК Багдату Коджахметову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот вопрос находится на контроле лично у министра здравоохранения. Утром мы эту тему обсуждали. Он при мне позвонил главному санитарному врачу города Алматы Жандарбеку Бекшину», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Он также сообщил, что сейчас совместно с сотрудниками департамента полиции города Алматы ведется разбирательство.

«Полицией ведется разбирательство, чтобы определить участников, место проведения данного мероприятия, действительно ли оно проходило во время карантина, и какие санитарные нормы они нарушили для того, чтобы применить меры наказания согласно Кодексу об административных правонарушениях», - заключил Б. Коджахметов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Безопасность   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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