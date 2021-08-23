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Той в карантин проводили жители Шымкента

23 Августа 2021 21:12
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Той в карантин проводили жители Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той в карантин проводили жители Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Ежедневно стражи порядка города Шымкента проводят рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований постановления главного государственного санитарного врача города. В случае выявления нарушителей, в отношении них собираются документы и направляются в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов«.

Так, в ходе очередного рейда в Каратауском районе полицейские выявили факт проведения жителем торжества беташар во дворе своего дома. На мероприятии собралось более 50 человек. Стражи порядка провели разъяснительную работу по недопущению нарушений карантинных требований. У организатора тоя взята объяснительная. Собранные документы направлены в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.


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#МВД РК   #Шымкент   #Общество   #Коронавирус в РК  
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