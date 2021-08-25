Той на 60 человек проводили астанчане в карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Той на 60 человек проводили астанчане в карантин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейда в ресторане по улице Айнакөл в 14:30 часов мониторинговая группа выявила семейное торжество «Қыз ұзату». В момент визита проверяющих той был в самом разгаре. Более 60 человек веселились в помещении заведения, среди которых были и малолетние дети.



В отношении нарушителей собранный материал направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля для возбуждения административного производства по статье 425 КоАП РК.

Мобильные группы продолжают выявлять нарушения карантинного режима. Только за прошедшие сутки было проверено 68 объектов предпринимательства на предмет нарушения норм постановления главного санитарного врача, из них выявлено 10 фактов нарушения карантинного режима.

