+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Той на 250 человек проводили шымкентцы в карантин

25 Июля 2021 02:44
Поделиться:
Той на 250 человек проводили шымкентцы в карантин

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники управления полиции Енбекшинского района остановили организованное во время карантина торжественное мероприятие с большим скоплением людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

Новости по теме
Число  погибших от коронавируса и пневмонии назвали в Костанайской области
Рейды мониторинговых групп пройдут в Мангыстауской области 28 заведений и магазинов нарушили карантин за сутки в Нур-Султане Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы

В ходе очередного рейда полицейские выявили факт проведения жителями торжества в ресторане, расположенном вдоль Ленгерского шоссе в жилом массиве Жылан бузган. В зале собрались около 250 человек. Стражи порядка остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись.

У администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

Подписывайтесь на наш канал:

#Шымкент   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Число  погибших от коронавируса и пневмонии назвали в Костанайской области
Рейды мониторинговых групп пройдут в Мангыстауской области
28 заведений и магазинов нарушили карантин за сутки в Нур-Султане
Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман
3 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки
Читайте также
Жандарбек Бекшин рассказал, почему ужесточили карантин в Алматы
Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив