Той на 200 человек проводили шымкентцы, несмотря на карантин

ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Шымкента ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований Постановления главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкента.

1 июля текущего года участковые инспекторы полиции выявили расположенный в Аль-Фарабийском районе ресторан, который работал нарушив карантинные ограничения. В заведении проводился той на 200 человек.

По данному факту у администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Стражи порядка призывают строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.



