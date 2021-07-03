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Той на 200 человек проводили шымкентцы, несмотря на карантин

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июля 2021, 22:06
Той на 200 человек проводили шымкентцы, несмотря на карантин

ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Шымкента ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований Постановления главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкента.

1 июля текущего года участковые инспекторы полиции выявили расположенный в Аль-Фарабийском районе ресторан, который работал нарушив карантинные ограничения. В заведении проводился той на 200 человек.

По данному факту у администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Стражи порядка призывают строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.

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