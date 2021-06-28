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Той на 200 человек остановили в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Июня 2021, 12:45
Той на 200 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той на 200 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ежедневно полицейские совместно с мобильной группой по контролю за соблюдением карантинных требований проводят рейдовые мероприятия по объектам предпринимательства.

Так, в ходе очередного рейда cотрудники управления полиции Абайского района выявили факт проведения жителями торжества в ресторане, расположенном по улице Жиделибайсын. В зале собралось около 200 человек.

Полицейские провели разъяснительную работу с собравшимися. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.


Борьба с преступностью   Шымкент  
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