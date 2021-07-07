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Той на 200 человек остановили полицейские Шымкента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Июля 2021, 10:18
Той на 200 человек остановили полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мероприятие «сундет той» на 200 человек остановили сотрудники мониторинговой группы в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

6 июля текущего года сотрудники полиции совместно с мобильной группой провели рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением карантина на объектах предпринимательства на территории Шымкента.

«В ходе проверки было установлено, что в ресторане, расположенном по улице Аргынбекова Абайского района, жители проводят «сундет той», допустив большое скопление людей. В зале собралось около 200 человек.

Стражи порядка провели разъяснительные работы и разогнали собравшихся. У администратора заведения и организатора торжества взяты объяснительные. Собранные материалы направлены в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК», - пояснили в пресс-службе департамента полиции города.

Напомним, согласно новому постановлению главного государственного санврача Шымкента, режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции продлены в Шымкенте со 2 июля до стабилизации эпидемиологической ситуации.


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