Той на 150 человек остановили в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе очередного рейда сотрудники полиции Енбекшинского района установили, что в ресторане, расположенном по улице Уалиханова, проводится торжество с большим скоплением людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.
Жители проводили той, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. В зале ресторана собралось 150 гостей. Кроме того, работники заведения обслуживали их без медицинских масок.
По данному факту собраны необходимые материалы и направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента для принятия мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в отношении нарушителей карантина.
Сотрудники департамента полиции г. Шымкента призывают жителей и гостей города строго соблюдать требования, указанные в Постановлении главного санврача города.
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