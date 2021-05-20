Той на 130 человек остановили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейские остановили той на 130 человек в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Осложнение эпидемиологической обстановки на территории Жамбылской области усилило карантинные меры. На сегодняшний день Жамбылская область находится в зеленой зоне, а город Тараз – в красной.

Под особым контролем находятся места массового скопления людей и увеселительные заведения города, которые регулярно проверяются на предмет соблюдения требований карантина, масочного режима и социальной дистанции. В ходе очередных рейдовых мероприятий в одном из заведений города полицейские выявили факт проведения семейного торжества с участием около 130 гостей.

В отношении организатора тоя был собран материал по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направлен в СЭС для привлечения нарушителя к административной ответственности.

«Сейчас активно проводится вакцинация граждан против вируса и пневмонии, однако, угроза заражения остается открытой. Долг каждого гражданина области – воздержаться от посещения мест массового скопления людей, продолжать носить маски в помещениях и не нарушать социальную дистанцию ради сохранения своей жизни и здоровья близких», – отметили в ведомстве.

С начала года в регионе выявлено порядка 500 нарушений на объектах. Управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг по статье 425 КоАП РК привлечено к ответственности 469 владельцев увеселительных заведений и иных форм собственности на общую сумму 51 млн 921 тысяч тенге.