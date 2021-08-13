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Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента

13 Августа 2021 12:00
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Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Стражи порядка мегаполиса в числе мониторинговой группы ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований Постановления Главного санврача города.

В ходе очередного совместного рейда участковые инспекторы полиции выявили расположенный в Енбекшинском районе ресторан, который работал, нарушив карантинные ограничения.

В заведений шымкентцы проводили «кыз ұзату» на 100 человек, а работники обслуживали гостей без медицинских масок.

По факту у администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены для принятия административных мер в соответствующее учреждение.

Стражи порядка призывают строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.


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#Здравоохранение   #МВД РК   #Шымкент   #Коронавирус в РК  
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