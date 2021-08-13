Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Стражи порядка мегаполиса в числе мониторинговой группы ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований Постановления Главного санврача города.

В ходе очередного совместного рейда участковые инспекторы полиции выявили расположенный в Енбекшинском районе ресторан, который работал, нарушив карантинные ограничения.

В заведений шымкентцы проводили «кыз ұзату» на 100 человек, а работники обслуживали гостей без медицинских масок.

По факту у администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены для принятия административных мер в соответствующее учреждение.

Стражи порядка призывают строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.