Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Стражи порядка мегаполиса в числе мониторинговой группы ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований Постановления Главного санврача города.
В ходе очередного совместного рейда участковые инспекторы полиции выявили расположенный в Енбекшинском районе ресторан, который работал, нарушив карантинные ограничения.
В заведений шымкентцы проводили «кыз ұзату» на 100 человек, а работники обслуживали гостей без медицинских масок.
По факту у администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены для принятия административных мер в соответствующее учреждение.
Стражи порядка призывают строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.
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